SARONNO – Alla fine della presentazione qualcuno è rimasto ancora qualche minuto nel foyer del cinema Prealpi per scambiare due parole con Enzo Iacchetti. Un momento informale dopo l’incontro di ieri 3 novembre dedicato al libro autobiografico “25 minuti di felicità – senza mai perdere la malinconia”, presentato insieme al giornalista Rai Fabrizio Patti.

L’iniziativa si è tenuta al cinema Prealpi. Tra il pubblico c’erano la sindaca Ilaria Pagani, l’assessora alla promozione territoriale Lucy Sasso e l’assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio. Proprio l’assessora ha consegnato un omaggio simbolico a Iacchetti con gli amaretti di Saronno, gesto che ha sancito la fine definitiva del caso sul “presunto boicottaggio” dopo la prima occasione saltata.

Durante la serata Iacchetti ha attraversato la sua storia personale e professionale. Ha ricordato i primi passi a teatro, la musica, la beneficenza in Africa, la perdita del padre, gli incontri con Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, i tempi del Derby. Ha spiegato che la malinconia non è necessariamente nemica della felicità e che spesso le due cose convivono.

Sono arrivati anche accenni all’attualità. Ha ricordato la sua posizione sulla Palestina, precisando che già da giovane aveva sostenuto le istanze di liberazione. Ha riflettuto su come nel tempo i leader politici possano cambiare posizione quando passano dall’opposizione al governo. Ha ribadito che, secondo lui, il sistema internazionale continua a favorire una dinamica in cui la guerra e il mercato delle armi prevalgono sulla pace.

Nel corso del dialogo Iacchetti ha chiarito che, a suo parere, un personaggio pubblico dovrebbe esprimere le proprie idee sui temi sociali quando crede che ci sia un valore morale in gioco. Ha però aggiunto che servirebbe un impegno più corale perché le prese di posizione dei singoli rischiano di perdersi senza un fronte più ampio. Ha infine osservato che questo meccanismo vale trasversalmente, sia a destra sia a sinistra.

(foto di copertina di Armando Iannone)

