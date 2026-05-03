SARONNO – Un’ora di rumore continuo con pentole, coperchi e mestoli per “rompere il silenzio”: così domenica 3 maggio, dalle 17 in piazza Libertà, attivisti sono ritrovate per la manifestazione “Rumore per Gaza” a sostegno della Flotilla e della popolazione palestinese.

L’iniziativa era stata annunciata nei giorni scorsi come evoluzione del flash mob silenzioso organizzato in centro dopo i fatti avvenuti al largo di Creta.

In piazza si è formato un presidio compatto. I partecipanti, disposti in semicerchio, hanno battuto utensili da cucina creando un suono costante e ben percepibile anche a distanza. Presenti bandiere palestinesi e arcobaleno della pace, insieme a diversi striscioni. Tra questi anche messaggi contro antifascisti e contro l’occupazione, esposti lungo il perimetro del gruppo.

Tra i cori per una Palestina libera e antifascisti gli interventi quello dell’avvocato Ugo Giannangeli, che ha richiamato l’attenzione sulla situazione internazionale e sul significato della mobilitazione, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione pubblica.

Dalle immagini si vede una partecipazione eterogenea, con cittadini di diverse età arrivati anche da Varese e Busto Arsizio. La protesta si è svolta in modo pacifico e si è conclusa dopo circa un’ora, senza criticità. Obiettivo dichiarato dai promotori: dare un segnale “visibile e udibile” e superare il silenzio delle precedenti iniziative.

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