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SARONNO – Anche in città stanotte è esplosa la festa per lo scudetto dell’Inter. Le celebrazioni sono scattate al triplice fischio della partita di San Siro vinta 2-0 contro il Parma, risultato che ha consegnato ai nerazzurri la certezza matematica del primo posto in Serie A.

Se a Milano si è riempita piazza Duomo, anche a Saronno i tifosi non hanno perso tempo: nel centro storico sono partiti i caroselli di auto, con bandiere e cori, mentre molti sostenitori si sono riversati in strada per festeggiare.

Non sono mancati nemmeno i “botti” e i momenti di festa nei bar e nei locali della città e del circondario, dove tanti interisti si erano ritrovati per seguire insieme la partita. Una serata di entusiasmo condiviso per un traguardo atteso e celebrato anche lontano da San Siro.

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03052026