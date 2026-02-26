SARONNO – Una cinquantina di persone si sono ritrovate nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio davanti all’ingresso dell’ospedale cittadino per un presidio silenzioso promosso dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza con il coordinamento di 4 passi di pace. L’iniziativa ha unito presidi in tutt’italia e anche a Saronno.

I partecipanti si sono radunati alle 14 con bandiere della pace e della Palestina, oltre a striscioni e cartelli con gli slogan dell’iniziativa. La manifestazione si è svolta in forma statica e senza interventi al microfono, con l’obiettivo di offrire una presenza simbolica e mantenere un clima di rispetto nei confronti dell’attività sanitaria e dei pazienti in ingresso alla struttura.

Durante il presidio sono stati distribuiti volantini informativi ai cittadini diretti all’ospedale, con l’invito a condividerne i contenuti anche con medici e operatori sanitari. Molte le richieste di chiarimento e le domande da parte dei passanti e degli utenti della struttura, interessati a comprendere le motivazioni dell’iniziativa e i temi al centro della mobilitazione.

Gli organizzatori spiegano che l’appuntamento rientra in una mobilitazione nazionale, svolta in contemporanea davanti a diverse strutture sanitarie italiane. Il messaggio principale è sintetizzato nello slogan “No liste, no bersagli”, con cui si richiama l’attenzione sulla tutela del personale sanitario e sul principio della neutralità delle cure nei contesti di emergenza e di conflitto.

Il presidio si è concluso dopo circa un’ora senza criticità, mantenendo per tutta la durata un carattere silenzioso e informativo.

