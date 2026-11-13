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SARONNO – MILANO – Cento anni di quotazione in Borsa, una storia iniziata con le ferrovie e un futuro che guarda alla mobilità sostenibile, all’energia e all’innovazione. FNM ha celebrato a Milano il centenario del suo ingresso sul mercato azionario con un evento a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Una giornata che ha riunito istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo economico per ripercorrere un secolo di trasformazioni e discutere le sfide dei prossimi anni.

Nel video le immagini della celebrazione, dalla tradizionale cerimonia della campanella agli interventi dei protagonisti dell’incontro intitolato “100 anni di mercato, di territori e di futuro”.

Per Saronno, da sempre uno dei nodi della rete ferroviaria delle Nord, la ricorrenza richiama una storia strettamente legata allo sviluppo dei collegamenti con Milano e con il territorio lombardo. FNM, nata nel 1877, è stata ammessa alla quotazione il 14 dicembre 1926 e oggi è un gruppo attivo non soltanto nel settore ferroviario, ma anche nelle infrastrutture autostradali, nel trasporto pubblico locale, nella logistica e nell’energia rinnovabile.

Alla celebrazione sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente di FNM Andrea Gibelli. Spazio anche agli approfondimenti con esperti internazionali, tra cui il premio Nobel per l’Economia Michael Spence e Carlo Ratti, direttore del MIT Senseable City Lab.

Al centro del confronto il futuro degli spostamenti, l’integrazione tra diverse modalità di trasporto e il ruolo delle nuove tecnologie. Il Piano Strategico 2024-2029 del gruppo prevede investimenti complessivi per 1,3 miliardi di euro, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile e all’energia rinnovabile.

“Celebrare cento anni di quotazione significa per FNM guardare alla nostra storia non come a un traguardo, ma come a una responsabilità verso il futuro”, ha sottolineato il presidente Andrea Gibelli.

La giornata milanese è stata anche l’occasione per presentare i risultati economici dei primi nove mesi del 2026: ricavi per 521,3 milioni di euro, in crescita del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e un utile netto di gruppo di 65,2 milioni di euro.

Il video ripercorre i momenti della celebrazione a Palazzo Mezzanotte, tra la cerimonia ufficiale e gli interventi dedicati al futuro delle infrastrutture e della mobilità lombarda.

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