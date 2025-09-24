news

SARONNO – Un violento temporale ha interessato Saronno e il comprensorio nel primo pomeriggio di oggi. Le prime gocce sono cadute intorno alle 15, seguite da tuoni e da un vero e proprio diluvio che ha raggiunto l’apice verso le 15.30.

In alcune zone della città, come nell’area del campo sportivo, si è registrata anche una breve grandinata: i chicchi erano di piccole dimensioni e non hanno provocato danni significativi.

Saronno si è trovata al centro della perturbazione, attesa ma non con questa intensità. Secondo le previsioni, la situazione è destinata a migliorare nel corso del pomeriggio, anche se non sono esclusi ulteriori rovesci tra il tardo pomeriggio e la serata, senza fenomeni di particolare rilievo.

24092025