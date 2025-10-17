news

SARONNO – L’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Saronno ha svelato un sistema di frodi legato al Superbonus 110%, con lavori di riqualificazione mai eseguiti e crediti fiscali fittizi per circa un milione di euro. Nove le persone coinvolte, tra cui l’amministratore di una società edilizia, un dipendente e due professionisti esterni: un commercialista napoletano e un architetto. Secondo gli inquirenti, la ditta avrebbe emesso fatture per interventi energetici mai realizzati, ottenendo così crediti d’imposta poi ceduti a diversi istituti bancari. In alcuni casi, la stessa documentazione sarebbe stata riutilizzata per più operazioni, generando guadagni illeciti.

L’analisi dei conti ha evidenziato un sistema “a catena” che consentiva di monetizzare più volte gli stessi crediti. Per prevenire ulteriori danni all’Erario, i Finanzieri hanno chiesto il sequestro dei crediti fittizi e avviato controlli fiscali sulla società coinvolta. Le indagini proseguono per verificare altre eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09