SARONNO – Sono stati oltre una trentina gli attivisti di 100% animalisti e Meta Milano che oggi pomeriggio, domenica 12 gennaio, hanno contestato la presenza di animali alla rievocazione di Sant’Antonio.

I militanti sono arrivati intorno alle 15 dalla stazione con bandiere e striscioni. Circondati da polizia di stato e carabinieri gli animalisti schierati dietro le transenne in via San Giuseppe, come previsto dal dispositivo di sicurezza, hanno intonato cori senza lesinare note di biasimo contro la presenza degli animali e durissime contestazioni ad organizzatori e figuranti. Non sono mancate critiche al sindaco Augusto Airoldi per non aver spinto per un corteo senza animali. Tra l’andata e il ritorno del corteo non sono mancati i fumogeni.

Gli animali avevano anticipato la loro presenza con grande anticipo e del resto negli ultimi anni la loro presenza è stata una constante contro la presenza degli animali nel corteo: “E’ un evento ricco e ben organizzato un vero peccato che si continui a maltrattare gli animale per divertire gli spettatori”. Non a caso i cori più duri sono stati al passaggio di cavalli e animali da cortile.