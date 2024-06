news

SARONNO – Come annunciato dalle previsioni è arrivato un violento temporale su Saronno. Non solo un’intensa pioggia ma anche una grandinata. Erano state previste anche per la giornata di ieri tanto che sono in molti i saronnesi che hanno preso provvedimenti per mettere in sicurezza le auto ed evitare i danni patiti l’estate scorsa.

Chicchi di grandine sono caduti anche a Caronno.

In città si sono registrati anche alcuni brevi black out, ad esempio, intorno alle 19,30 nel quartiere a sud del Municipio

