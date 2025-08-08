news

SARONNO – Il raduno di ieri mattina al centro sportivo Matteotti ha segnato l’inizio della nuova stagione del Fbc Saronno. A fare il punto della situazione è stato il capitano Riccardo Vaglio, che ha parlato con determinazione delle ambizioni della squadra.

Vaglio, che campionato vi aspettate?

“Sarà un campionato di altissimo livello – risponde senza esitazioni – Nel nostro girone d’Eccellenza ci sono almeno sei squadre che puntano ai playoff. Noi vogliamo essere della partita ed entrare tra le prime cinque. Sappiamo che non sarà semplice, perché la concorrenza è forte, ma ci crediamo”.

Quali sono le principali novità di questa stagione?

“Ci sono diversi volti nuovi: dal bomber Riccardo Cocuzza, arrivato dal Fiorenzuola, all’argentino Nacho Moretti dallo Stresa Baveno, fino al ritorno del peruviano Christian Alvitrez dopo l’esperienza al Centallo. È un gruppo che ha qualità e voglia di lavorare”.

Dopo tanti anni, tornate ad allenarvi a Saronno…

“Sì, questa è una grande novità. Dopo anni “in esilio” per mancanza di spazi, ci alleneremo di nuovo in città, al centro sportivo di via Sampietro, che è anche la casa del nostro vivaio. La società sta facendo molto, anche sugli impianti. Ho scelto di restare proprio perché vedo un progetto serio e la volontà di riportare in alto questo club”.

