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SARONNO – Tre, due, uno… e piazza Libertà si illumina. Un conto alla rovescia scandito dalla folla ha accompagnato l’accensione dell’albero di Natale nel cuore di Saronno nel pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre.

Alle 17,30 tutti con gli occhi puntati verso il grande abete che, illuminandosi, ha dato ufficialmente il via alle festività natalizie in città. A rendere ancora più suggestivo il momento una nevicata artificiale, tra gli applausi dei presenti e l’entusiasmo dei più piccoli.

Tantissimi i saronnesi che hanno raggiunto il centro per partecipare all’appuntamento, preceduto dal concerto tributo a Michael Bublé e dalle animazioni con Babbo Natale e il Grinch.

Nel video de ilSaronno il conto alla rovescia, l’accensione dell’albero e la magia dei primi fiocchi di neve tra le luci dorate di piazza Libertà.