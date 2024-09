news

SARONNO – “Amiamo Saronno con gentilezza”. E’ uno dei passaggi più intensi del discorso che il nuovo prevosto Giuseppe Marinoni ha tenuto oggi pomeriggio, domenica 8 settembre, in Municipio nel corso del pomeriggio iniziato al Santuario proseguito all’ospedale e concluso in Prepositurale con cui il religioso è stato accolto in città. Qui il video del suo intenso discorso in cui ricorda com’è cambiata la città, in risposta ai cambiamenti della città, ma anche le sfide che si troverà ad affrontare “con gentilezza”. Non è mancato un accenno su queste prime settimane in una città “che sto imparando a conoscere e ad amare”.

Saronno, coro scout e discorsi ufficiali: il benvenuto al prevosto in Municipio (foto e video)

