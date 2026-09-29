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SARONNO – Il grande murales comincia a prendere forma e piazza La Malfa si è trasformata, per qualche giorno, in una sorta di laboratorio artistico a cielo aperto. Oggi è stata la seconda giornata di lavoro per Andrea Ravo Mattoni, l’artista impegnato nella realizzazione dell’opera dedicata al Legnanino nel pieno centro di Saronno.

Con il trascorrere delle ore sulla grande parete sono comparsi sempre più chiaramente i particolari del dipinto e il risultato, sebbene il lavoro sia ancora in corso, appare già di notevole impatto.

E l’interesse dei saronnesi non è mancato. Anche oggi tantissimi cittadini sono passati almeno per qualche minuto da piazza La Malfa, fermandosi a osservare Ravo al lavoro e a seguire dal vivo il progressivo sviluppo dell’opera. Qualcuno appositamente, altri approfittando di una passeggiata o di una commissione in centro: il cantiere artistico è diventato inevitabilmente una delle curiosità di questi giorni.

Un’occasione piuttosto insolita anche per vedere da vicino come nasce un murales di queste dimensioni, seguendone praticamente giorno dopo giorno la trasformazione, dalla parete iniziale sino alla comparsa dei soggetti e dei dettagli.

Il progetto

L’opera è firmata da Andrea Ravo Mattoni, artista varesino conosciuto anche a livello internazionale per i suoi grandi murales che riproducono capolavori della pittura classica.

A Saronno il progetto porta sulle pareti di piazza La Malfa “Le nozze di Bacco e Arianna” di Giovanni Stefano Danedi, detto il Montalto, opera legata al ciclo pittorico realizzato con il fratello Giuseppe Danedi, detto il Legnanino, per Palazzo Visconti.

Il murales nasce dunque anche come richiamo alla storia artistica cittadina e al patrimonio di Palazzo Visconti, trasferendo nel cuore della Saronno contemporanea, attraverso il linguaggio della street art, un’immagine appartenente al suo passato.

Dopo due giornate di lavoro il risultato è ancora soltanto parziale, ma il grande dipinto è ormai chiaramente riconoscibile. E, a giudicare dal continuo via vai di curiosi in piazza La Malfa, la sua realizzazione è già diventata essa stessa un piccolo evento cittadino.

29092026