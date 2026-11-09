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SARONNO – Il Natale comincia a farsi vedere nelle vie del centro cittadino. In questi giorni sono state installate le luminarie che accompagneranno il periodo delle festività, portando un primo assaggio dell’atmosfera natalizia nelle strade dello shopping e del passeggio.

Le decorazioni sono già comparse in corso Italia, via Padre Monti, piazza Portici, via Caduti Saronnesi e nelle altre strade del centro. A caratterizzare gli allestimenti sono soprattutto le grandi stelle luminose e i festoni dal disegno uniforme, sistemati sopra le vie e negli spazi più frequentati dai saronnesi.

Per il momento le luci restano spente, ma le strutture sono ormai ben visibili e attirano l’attenzione di chi attraversa il centro. L’installazione delle luminarie rappresenta uno dei primi segnali dell’avvicinarsi delle festività natalizie, in attesa degli altri appuntamenti e delle iniziative che animeranno la città nelle prossime settimane. Cresce intanto la curiosità per l’accensione, quando sarà finalmente possibile ammirare l’effetto complessivo delle decorazioni.

(foto: le luminarie in centro città)

08112026