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SARONNO – Sono bastati pochi istanti perché il tradizionale pallone di ovatta, simbolo del martirio dei santi Pietro e Paolo, venisse completamente avvolto dalle fiamme. Il fuoco ha consumato in pochi istanti la struttura, come vuole il rito che da secoli apre la solenne celebrazione patronale nella chiesa Prepositurale. Un momento seguito dai numerosi fedeli presenti, che ha dato il via alla messa dedicata ai patroni della città.

La chiesa si è riempita nonostante il grande caldo. Molti hanno seguito la celebrazione sventolandosi con i ventagli, ma la partecipazione è stata ampia, a conferma del forte legame della comunità con la festa patronale. Tra i presenti anche numerose autorità cittadine: la sindaca Ilaria Pagani, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, l’assessore Mauro Lattuada, il consigliere comunale Silvio Cantoni e gli ex sindaci Luciano Porro e Augusto Airoldi.

Nel corso dell’omelia il prevosto don Giuseppe Marinoni ha voluto innanzitutto ricordare don Angelo Centemeri, sottolineando come proprio un anno fa, nella stessa solennità dei santi Pietro e Paolo, avesse celebrato il settantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale. “Certamente dal cielo continuerà a pregare con noi”, ha detto il prevosto, invitando la comunità a conservarne con riconoscenza il ricordo.

Riflettendo sul significato della festa, don Marinoni ha poi richiamato le figure dei due patroni. Soffermandosi su san Pietro, ha ricordato come sia stato un uomo capace di cadere, ma anche di rialzarsi grazie all’incontro con Cristo. Un messaggio di speranza rivolto ai fedeli, perché nessuno si senta escluso dalla possibilità di ricominciare. Pietro e Paolo, pur con storie e caratteri profondamente diversi, sono stati indicati come esempi di una fede vissuta con coraggio e affidamento, capaci ancora oggi di accompagnare il cammino della comunità cristiana.

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