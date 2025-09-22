news

SARONNO – È parafrasando una citazione latina che il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, ha concluso la messa dedicata al Beato Luigi Maria Monti. Nel suo saluto finale ha ricordato che “le grandi acque non potrebbero spegnere l’amore” sottolineando come a Saronno, nonostante le difficoltà e il maltempo che ha messo creato non pochi problemi in città, sia stata proprio la carità a prevaler con la grande partecipazione alla messa che ha chiuso le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Padre Monti.

Il riferimento alle “acque molte” ha assunto un significato ancora più concreto in una giornata segnata da piogge torrenziali: fin dalla notte, infatti, il maltempo ha creato disagi con allagamenti e traffico paralizzato.

Un contesto complicato che non ha però impedito ai fedeli di riempire la chiesa dell’istituto Padre Monti, dove il cardinale ha guidato la celebrazione solenne. La sua riflessione finale, intrecciando la Scrittura e l’esempio del Beato, ha voluto rimarcare il valore universale della carità come unica risposta capace di generare speranza. Non è mancato un grande grazie alla congregazione e alla città per l’accoglienza.

