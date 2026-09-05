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SARONNO – Un lungo telo bianco portato a braccia attraversa il centro, accompagnato dalla musica di chitarra e cornamusa e da tanti bambini con gli aquiloni. Sono le immagini della partecipata manifestazione di venerdì 4 settembre per il passaggio a Saronno del “Sudario per Gaza”.

Il corteo è partito da piazza Libertà e ha attraversato il centro facendo tappa anche in piazza San Francesco. Sul grande telo sono riportati 18.457 nomi di bambini e bambine palestinesi che, secondo i dati indicati dagli organizzatori, risultavano uccisi nella Striscia di Gaza fino a luglio 2025.

Alla manifestazione hanno preso parte numerosi saronnesi, famiglie e rappresentanti della società civile, tra cui Attac e Anpi. Presenti anche l’assessore comunale Rufini e l’ex assessore Franco Casali.

A caratterizzare il corteo soprattutto gli aquiloni portati dai più piccoli, insieme alle bandiere palestinesi, mentre chitarra e cornamusa hanno accompagnato il passaggio del Sudario nelle vie del centro.

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Saronno, grande partecipazione per il Sudario per Gaza: corteo, cornamusa e aquiloni in centro

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