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SARONNO – Ultimi ritocchi e lavoro concluso. Nella mattinata di oggi Andrea Ravo Mattoni ha completato il grande murales di piazza La Malfa, che nei giorni della sua realizzazione ha richiamato moltissimi cittadini, incuriositi dalla possibilità di osservare dal vivo il lavoro dell’artista.

L’opera occupa un’intera parete dell’edificio e ripropone “Le nozze di Bacco e Arianna”, soggetto legato al ciclo pittorico di Palazzo Visconti e all’opera dei fratelli Giovanni Stefano e Giuseppe Danedi, il Montalto e il Legnanino.

Il murales porta così nel cuore della città un richiamo alla grande tradizione artistica saronnese, reinterpretata attraverso il linguaggio contemporaneo della street art.

L’intervento è stato sostenuto da Provincia di Varese e Comune di Saronno nell’ambito del progetto “Varese Cultura 2030”, con finanziamenti destinati alla valorizzazione culturale. Il video mostra l’opera ormai terminata, diventata da oggi un nuovo elemento del panorama del centro di Saronno.

30092026