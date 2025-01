news

SARONNO – Non ha potuto essere presente per un impegno all’estero ma non ha voluto far mancare il suo sostegno agli studenti dello Ial impegnati nel progetto. Lo chef stellato Enrico Chicco Cerea del ristorante “da Vittorio” ha mandato un videomessaggio, con una sua proposta, per la cucina per dializzati al centro di un’innovativa e ricca proposta studiata dallo Ial Lombardia con l’Asst Valle Olona che ha portato allo show cooking di ieri, giovedì 23 gennaio con studenti e pazienti.

Ecco il messaggio dello chef.

Cari amici dell’ial, dovevo esserli con voi oggi, mi scuso ma un impegno urgente mi porta all’estero. Quindi innanzitutto ringrazio e mi scuso ulteriormente. Però voglio portare comunque la mia testimonianza con questo video. Vi sono molto vicini e sono vicino a questo tema perché dovete sapere che papà Vittorio è stato appunto dializzato per lungo tempo prima di poi avere fortunatamente il trapianto di rene. E qualcosina quindi ne sappiamo, conosciamo, l’abbiamo accudito, l’abbiamo coccolato.

Lui che era abituato a una cucina comunque gourmet, importante. E quindi posso dirvi che anche per i nostri amici dializzati qualcosa di bello e di buono si può fare, anzi si deve fare. Vorrei darvi magari velocemente un esempio di quella che può essere la cucina appunto per i dializzati.

Lo sapete che tra le cose che sono importante fare c’è quella di evitare fosforo e potassio. Potassio che è molto presente nelle nostre verdure e soprattutto invernali. Devo dirvi che per perderne circa il 40% dasta usare degli accorgimenti di preparazione. Per esempio prendete dei bei broccoli, tagliarli a pezzi, sbollentarli e poi portarli a cottura senza sale.Facciamo con il mini pimer una bella purea, una crema con abbondante olio extravergine d’oliva, che quello non guasta mai. E sopra mettiamoci due filettini di sogliola appena sfilettata, tenerissima, profumata, ok? Con giusto qualche goccia di limone e avete un signor piatto. Questo è un esempio per dirvi che si possono fare comunque tante belle cose.

Dovremmo sviluppare forse un ricettario, anche se ce n’è già qualcuno. E quindi sappiate comunque che anche la grande cucina gourmet, anzi non c’è la cucina gourmet, la buona cucina, vi è vicina e può farvi dei piatti deliziosi. Colgo l’occasione ancora per farvi tanti auguri a tutti. Vi saluto e magari chissà mai che in futuro potremo trovarci tutti insieme.

