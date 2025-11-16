news

SARONNO – Una città che per un intero fine settimana si trasforma in un grande spazio dedicato al gioco, alla creatività e all’incontro. È lo spirito della seconda edizione di Saronno in Gioco, raccontato dall’ideatore Fabrizio Reina in una videointervista che ripercorre la nascita del progetto e le novità di quest’anno.

Come nasce Saronno in Gioco?

“L’idea nasce dalla nostra passione. Io e il mio gruppo di amici giochiamo tanto, non quanto vorremmo, e ci piace partecipare alle manifestazioni dove si scoprono titoli nuovi e si incontrano altre persone. A un certo punto ci siamo detti: perché non farlo anche a Saronno? Non c’erano eventi così grandi e vari, e parlando con tanti ci siamo accorti che il mondo dei giochi da tavolo è molto più vasto di quanto si pensi. Così abbiamo deciso di condividerlo.”

Quest’anno l’evento cresce ancora. Che cosa offre la nuova edizione?

“Grazie alla collaborazione con il comune ampliamo le location e le attività. In palestra Aldo Moro ci sono la ludoteca e i tornei, con prestito giochi gratuito e volontari che spiegano le regole. All’Art Cafè ospitiamo workshop per approfondire temi educativi e creativi legati al gioco. Nell’auditorium Aldo Moro abbiamo cinque tavole rotonde in tutto il fine settimana. E poi c’è la biblioteca, che è il cuore del gioco di ruolo e delle rievocazioni storiche.”

Che ruolo hanno rievocatori e giochi di ruolo nella manifestazione?

“In biblioteca si può provare un gioco di ruolo anche per la prima volta, ma ci sono anche due compagnie storiche: la Compagnia della Fenice Bianca e la Compagnia della Fenice Viscontea. Portano armature, costumi, balestre, oggetti e lavorazioni medievali. È un modo per unire fantasia, storia e gioco.”

Qual è il tuo gioco preferito del momento?

“I giochi di ruolo. Ho iniziato con Dungeons & Dragons, ma ora sto scoprendo Daggerheart e tanti altri titoli fantastici. Aspetto di chiudere Saronno in Gioco per tornare a giocare anche io, perché in questi giorni siamo tutti impegnati a far giocare gli altri.”

Un consiglio per chi si avvicina per la prima volta?

“Ci sono giochi semplici e veloci come Azul o Dixit, oppure party game perfetti per divertirsi tra amici. Il nostro staff è sempre pronto a suggerire il gioco giusto.”

