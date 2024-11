news

SARONNO – Tre serate partecipate e apprezzate da tutta la cittadinanza al centro islamico di via Grieg. Dall’1 al 3 novembre scorsi, si è tenuto il quarto convegno “Pace e Islam”: una preziosa occasione di confronto e di crescita per la comunità di Saronno, in cui il pubblico ha mostrato di voler essere parte attiva di questo percorso verso la pace e il dialogo interculturale.

Con ospiti di spicco, come Moni Ovadia, ma anche il vicario episcopale Luca Raimondi, la serata si è configurata come un importante momento di dialogo, al cui centro c’era l’importante tema della pace, particolarmente sentito ad oggi.

“Una serata meravigliosa – commentano gli organizzatori sulla pagina Facebook del centro islamico – Un convegno pieno di partecipanti e di contenuti. Ospiti eccellenti e di spessore.”

