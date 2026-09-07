news

SARONNO – Una targa per ricordare Alessio Colletti, il suo amore per il calcio e soprattutto quello spirito da capitano che aveva saputo conquistare compagni e società. È stato uno dei momenti più intensi di “Sport al centro”, domenica 6 settembre in piazza Libertà, con la consegna da parte dell’Amministrazione comunale di un riconoscimento ad Amor Sportiva, la società in cui il 15enne era cresciuto calcisticamente.

Un momento carico di commozione, vissuto insieme ai genitori Elena Gioia e Antonio Colletti, agli esponenti dell’Amministrazione, alla società e ai tanti saronnesi presenti. Alessio è scomparso il 17 luglio in seguito al tragico incidente avvenuto al luna park di Spotorno.

La targa è stata consegnata istituzionalmente dall’Amministrazione comunale ad Amor, la società dove Alessio è cresciuto e dove ha saputo diventare un vero capitano. Il riconoscimento vuole ricordarlo come esempio e stimolo per tutti, dai suoi compagni di squadra all’intera società sportiva.

“Ricevere questa targa – ha detto mamma Elena – significa molto, per me e per Alessio, perché è giusto ricordarlo per il ragazzo sportivo che era: divertente, solare, gioioso, determinato e testardo”.

La mamma ha ricordato anche quanto il calcio fosse centrale nella vita del figlio. Una passione vissuta senza risparmiarsi, tanto da conquistare la fascia di capitano che oggi è proprio Elena a portare in sua memoria. “Era molto orgoglioso per questo. Oggi abbiamo inaugurato la stagione con un primo torneo a Cornaredo e ovviamente ero presente, come sono sempre stata in prima linea, per seguire la sua passione”.

Alessio aveva segnato 18 gol nell’ultimo campionato. “Continuerò ad esserci con la squadra e continuerò a portare avanti la sua passione. Tiferò ad ogni partita per i suoi compagni, per lui, come se ci fosse ancora in campo, lì a correre e a dare l’animo”.

Nelle parole della mamma anche un desiderio per il futuro: che il campo del quartiere Prealpi, quello davanti a casa dove Alessio è cresciuto e ha giocato, possa un giorno portare il suo nome. “Il Prealpi era il suo quartiere, il suo oratorio, la sua chiesa. È cresciuto qui, ha giocato qui”.

A chiudere il momento è stato papà Antonio Colletti, con un appello alla giustizia per il figlio. “Io mi sto battendo per la giustizia di Alessio. Alessio deve avere giustizia, ma più che altro qua ci sono tanti ragazzi, tante ragazze e al posto di Alessio potrebbe esserci chiunque”. Parole pronunciate davanti a una piazza profondamente commossa, prima dell’ultimo appello: “Aiutateci. Grazie”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09