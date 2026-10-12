news

SARONNO – Dalla bicicletta con cui Fausto Coppi stabilì il Record dell’Ora nel 1942 a quella di Gino Bartali protagonista del Tour de France del 1948, passando per una Peugeot del 1910 fino ai mezzi dei campioni contemporanei. È stato un viaggio attraverso oltre un secolo di ciclismo quello proposto domenica 11 ottobre all’ex Isotta Fraschini, dove è stata inaugurata la mostra di biciclette storiche della manifestazione “120 Foglie Morte”. Dodici esemplari, scelti per raccontare l’evoluzione delle due ruote, arrivati a Saronno grazie alla disponibilità di musei, associazioni e collezionisti che hanno raggiunto la città anche da Pisa, Pordenone e Città di Castello.

A fare da guida alla presentazione è stato Alessandro Galli, curatore dell’iniziativa, che ha accolto i protagonisti della mostra raccontando il lavoro necessario per riunire biciclette così diverse per epoca, caratteristiche e storia sportiva. “Ne abbiamo scelte 12, una per ogni decennio circa del Giro di Lombardia, quindi attraverso queste bici si vede tutta l’evoluzione della bicicletta”, ha spiegato, ricordando che il percorso parte da una Peugeot del 1910 e arriva alla bicicletta di Brandon McNulty dell’Uae Team Emirates.

L’inaugurazione si è inserita in una mattinata dedicata anche al ciclismo praticato, con la partenza della prima Rideolona e della Saronno City Ride organizzata da Fiab Saronno Ciclocittà.

Confcommercio: “Un’iniziativa che fa conoscere Saronno”

Il primo intervento è stato quello di Andrea Busnelli di Confcommercio Saronno e Fondazione Varese Welcome, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra organizzatori, realtà economiche e commercianti. “Sia come Confcommercio ma anche come Camera di Commercio, quindi Fondazione, abbiamo da subito supportato il progetto”. Busnelli ha evidenziato soprattutto la capacità della manifestazione di promuovere il territorio attraverso lo sport e la cultura. Un progetto che, come ha ricordato Galli, ha coinvolto una dozzina di negozi, con richieste che avrebbero permesso di esporre anche un numero maggiore di biciclette.

L’assessora Proserpio: “Le biciclette sono anche opere d’arte”

A rappresentare l’Amministrazione comunale è intervenuta l’assessora alla Cultura Cornelia Proserpio, che ha posto l’accento sul valore artistico e culturale degli esemplari esposti. “Queste bellissime biciclette, oltre a essere degli ottimi mezzi per andare su strada, sono anche delle opere d’arte, secondo me, perché alcune sono veramente belle, hanno un design veramente meraviglioso, quindi vi invito a scoprire i particolari”. L’assessora ha ricordato che la mostra sarà ospitata dal 17 al 25 ottobre a Villa Gianetti, sottolineando anche il valore delle iniziative capaci di creare occasioni di incontro. Il riferimento è andato alla giornata precedente, quando il pubblico aveva seguito il Giro di Lombardia sul grande schermo allestito in piazza. “Ieri abbiamo visto assieme il Giro di Lombardia in piazza, io vedevo persone che riprendevano, le persone che guardavano lo schermo”, ha raccontato Proserpio, evidenziando come anche la semplice possibilità di ritrovarsi rappresenti un modo per animare la città.

Da Pisa la bicicletta di Damiano Cunego

Tra i collezionisti arrivati a Saronno c’è Dario Corsi, giunto da Pisa con una bicicletta del 2007 di Damiano Cunego, vincitore per tre volte del Giro di Lombardia. Corsi ha raccontato di conoscere Galli da diversi anni e di aver aderito con entusiasmo quando, a maggio, gli era stata presentata l’idea della mostra. Il suo intervento ha restituito anche la passione che accompagna la ricerca e la conservazione delle biciclette storiche. “Le biciclette si trovano per caso, sono loro che scelgono noi, io dico sempre”, ha spiegato. Pur riconoscendo il fascino particolare degli esemplari ultracentenari, il collezionista ha sottolineato il valore sportivo e storico delle biciclette più recenti, che rappresentano altrettante tappe nell’evoluzione del ciclismo. “Da collezionista parlo, sono delle biciclette uniche”, ha osservato, complimentandosi con gli altri partecipanti per aver portato a Saronno pezzi rari, che il pubblico ha potuto osservare da vicino.

Da Pordenone tre biciclette che raccontano il primo Novecento

Un altro contributo importante è arrivato da Enzo Manfrede, collezionista giunto da Pordenone, che ha messo a disposizione tre esemplari particolarmente antichi: una Peugeot del 1910, una Automoto del 1924 e una bicicletta del 1936. A differenza dei mezzi appartenuti ai grandi campioni, queste biciclette rappresentano soprattutto l’evoluzione tecnica e costruttiva dei primi decenni del Novecento. Manfrede si è soffermato sulla Peugeot del 1910, una bicicletta da corsa con il caratteristico freno a tampone e la colorazione bambù utilizzata all’epoca dalla casa francese per i modelli da competizione. Particolarmente interessante anche la Automoto del 1924, conservata in condizioni eccezionali, con le decorazioni dorate e numerosi componenti originali. Il collezionista ha spiegato di aver accolto volentieri l’invito a partecipare alla manifestazione, ribadendo l’importanza di condividere con il pubblico questi oggetti storici, anziché lasciarli chiusi nei garage e nelle cantine.

Il Registro Storico Cicli e la ricerca dell’autenticità

Non soltanto esposizione, ma anche ricerca e ricostruzione storica. A spiegarlo è stato Silvio Antonucci, arrivato da Città di Castello e presidente del Registro Storico Cicli. L’associazione si occupa di ricostruire la storia dei marchi, identificare i modelli, studiare le innovazioni tecnologiche e attribuire una datazione corretta alle biciclette d’epoca. Un lavoro particolarmente complesso per gli esemplari più antichi, spesso modificati nel corso degli anni. Antonucci ha spiegato che l’obiettivo è recuperare, attraverso documenti e cataloghi originali, le caratteristiche con cui le biciclette venivano prodotte. Per l’occasione sono stati portati anche alcuni cataloghi della biblioteca dell’associazione, utili per comprendere come erano costruiti i mezzi del passato.

Coppi e Bartali, due biciclette simbolo della storia italiana

Tra gli esemplari che hanno caratterizzato la giornata inaugurale, un posto speciale è stato riservato alle due Legnano appartenute a Fausto Coppi e Gino Bartali, arrivate dal Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio. A presentarle è stato Antonio Terragni, volontario del museo, che ha ringraziato gli organizzatori per l’invito e ha spiegato il valore dei due mezzi. “Sono qua a rappresentare il museo e abbiamo portato queste due biciclette molto importanti, perché fanno parte della teca che è il centro delle biciclette dei campioni”, ha raccontato, ricordando che la raccolta comprende anche mezzi appartenuti a Fiorenzo Magni. La prima è la Legnano da pista del 1942, utilizzata da Fausto Coppi il 7 novembre di quell’anno al Vigorelli di Milano per stabilire il Record dell’Ora, in piena Seconda guerra mondiale. La seconda è la Legnano Roma Squadra Corse del 1948 di Gino Bartali, legata al Tour de France conquistato dal campione toscano dopo una rimonta entrata nella storia. Un successo che assunse anche un forte valore simbolico nell’Italia del dopoguerra, nei giorni segnati dalle tensioni seguite all’attentato a Palmiro Togliatti.

Luigi Saronni e le biciclette dei campioni di oggi

Il viaggio nella storia del ciclismo si è concluso con i mezzi dell’Uae Team Emirates, presentati da Luigi Saronni, già protagonista delle iniziative del sabato in piazza. La squadra ha messo a disposizione la bicicletta di Brandon McNulty, scelta per rappresentare il periodo più recente della mostra, ma ha portato a Saronno anche altri esemplari legati ai successi di Tadej Pogacar. “C’è la bici di Brandon, in più abbiamo quella da crono di Tadej del Tour, dell’ultima crono quando ha vinto la crono a Nizza”, ha spiegato Saronni.

Tra gli altri mezzi presentati anche una bicicletta legata al titolo mondiale del campione sloveno e quella commemorativa della vittoria al Giro d’Italia del 2024. Ad arricchire la presenza della squadra sono stati il motorhome, già protagonista delle iniziative del sabato, e un’ammiraglia arrivata domenica. I visitatori hanno avuto la possibilità di entrare nel motorhome e scoprire da vicino uno degli ambienti utilizzati dalla formazione professionistica.

La mostra prosegue a Villa Gianetti dal 17 al 25 ottobre

La giornata dell’11 ottobre ha rappresentato l’anteprima della mostra che sarà allestita a Villa Gianetti dal 17 al 25 ottobre. Le biciclette di Coppi e Bartali, concesse dal Museo del Ghisallo soltanto per la giornata inaugurale, sono state un’occasione speciale per vedere a Saronno due mezzi direttamente legati a imprese che hanno segnato la storia del ciclismo italiano. Gli altri esemplari permetteranno invece di continuare il viaggio attraverso le epoche, dai primi modelli del Novecento fino alle biciclette dei professionisti contemporanei. A chiudere la presentazione è stato Alessandro Galli, che ha ringraziato collezionisti, associazioni, istituzioni e sostenitori per il lavoro condiviso. “Grazie a tutti veramente perché è una cosa che abbiamo fatto insieme, come vedete ci abbiamo dovuto mettere tante energie, tante forze”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09