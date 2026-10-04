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SARONNO – È stato ufficialmente consegnato alla città questa mattina, alle 10, il grande murales realizzato in piazza Ugo La Malfa, nel cuore di Saronno. All’inaugurazione erano presenti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e anche la banda, che ha accompagnato il momento dedicato alla nuova opera firmata dall’artista Andrea Ravo Mattoni. A spiegare significato e obiettivi dell’intervento sono state in particolare la sindaca Ilaria Pagani e l’assessore alla Cultura Maria Cornelia Proserpio. «Come vedete alle mie spalle, oggi siamo qui a consegnare alla città di Saronno questa meraviglia», è stato sottolineato durante la presentazione.

Il dipinto riproduce uno scorcio dei teleri del Legnanino conservati nella sala lettura della biblioteca civica. Un patrimonio che, attraverso la grande opera realizzata con le bombolette spray, è dunque uscito simbolicamente dagli spazi della biblioteca per diventare visibile a tutti. «Lo chiamo murales impropriamente perché, come possiamo vedere, è una vera e propria opera d’arte», è stato rimarcato durante l’intervento di Pagani. Particolare importanza è stata attribuita anche alla scelta di piazza La Malfa e del grande muro privato che domina questo angolo del centro: «È una scelta importante. Questa Amministrazione ha deciso di coinvolgere prima di tutto la cittadinanza, perché, come vedete, è un muro di una proprietà privata, per rendere una parte di città che da troppo tempo era nascosta, invisibile a chi attraversava il centro cittadino». L’obiettivo dichiarato va quindi oltre la realizzazione del dipinto: «Questo è un primo passo per far rivivere questa parte di città», portando contemporaneamente la cultura «al di fuori della biblioteca, del teatro, dei luoghi chiusi».

L’assessore Proserpio ha ricordato anche il percorso che ha condotto all’intervento. Il progetto era infatti già inserito nel programma “Varese 2030”, ereditato dalla precedente Amministrazione, e prevedeva un’opera di Andrea Ravo Mattoni. «Il muro che avete alle mie spalle io l’ho sempre visto come una tela da riempire», ha spiegato l’assessore. «In questo anno l’abbiamo fatta diventare realtà». Proserpio ha ringraziato gli uffici comunali e il condominio Centro di Saronno, che ha messo a disposizione la parete, ricordando anche la complessità dell’iter: «È stato un lavoro lungo, non è facile fare un murale di queste dimensioni», sia per gli aspetti burocratici sia per la scelta del soggetto da riprodurre. Alla fine la decisione è caduta proprio sui teleri conservati in biblioteca. «È un patrimonio che spesso i saronnesi non conoscono», ha ricordato l’assessore. Portarlo all’aperto significa quindi «presentarlo a tutti e farlo divenire un pezzo di città», riscoprendo al tempo stesso il barocco lombardo e una parte della storia locale.

Il progetto Varese 2030 – Il maxi murales è uno degli interventi previsti dal progetto finanziato grazie a risorse di Fondazione Cariplo e sviluppato in collaborazione con la Provincia di Varese. Il percorso non si conclude con l’opera di piazza La Malfa: comprende anche la stagione teatrale “Contemporanea” e proseguirà nel periodo natalizio con proiezioni sulla chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo.

Non si tratterà, è stato anticipato, di semplici immagini natalizie: le proiezioni racconteranno la storia di Saronno e del territorio, accompagnando la città sino al 2 gennaio, data del centenario della fondazione della Provincia di Varese.

04102026