SARONNO – Un incendio simbolico, quello del pallone acceso questa mattina davanti all’altare della Prepositurale, ha segnato l’apertura di una celebrazione intensa per la comunità saronnese: la patronale con la messa per il 70° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Angelo Centemeri, già prevosto di Saronno, e per l’anniversario di sacerdozio, quarant’anni, anche di don Giuseppe Marinoni.

A presiedere la liturgia proprio don Angelo, visibilmente emozionato nel ritrovare un altare e una chiesa gremita di fedeli, amici, autorità e confratelli. Accanto a lui i sacerdoti della Comunità pastorale Crocifisso Risorto.

Tra i presenti anche molte autorità civili e politiche: la sindaca Ilaria Pagani, il vice Mattia Cattaneo, gli assessori Laura De Cristofaro, Nicola Gilardoni, Mauro Lattuada, Matteo Fabris e Lucy Sasso, insieme ai consiglieri Francesco Licata, Novella Ciceroni e Augusto Airoldi. Presente anche l’ex sindaco Luciano Porro, medico, che nel corso della celebrazione è intervenuto prontamente a soccorrere un agente della polizia locale colto da un malore durante l’omelia. L’uomo si è ripreso rapidamente grazie all’intervento di alcuni presenti, tra cui anche una volontaria della Croce rossa di Saronno.

L’omelia di don Centemeri ha colpito per il tono diretto, affettuoso e profondo: “Emozione per la settantesima messa, ma anche gioia di poterla condividere con voi che siete qui, in questa chiesa, segno di una bella tradizione che si rinnova nella fede”, ha detto il sacerdote.

Ha poi salutato con affetto la nuova sindaca: “Un’emozione avere per la prima volta una donna alla guida della città. Mi auguro che, come dice il suo nome, porti gioia a Saronno: una gioia vera, che serve a tutti noi”.

Molti i passaggi dedicati alla vita comunitaria e al valore della concordia: “Mi addolora che tanti uomini e donne, fatti per amare ed essere amati, vivano invece nella divisione. Come si può eliminare la guerra se non si coltiva l’amore e l’armonia? Con la concordia, anche le piccole cose crescono. Con la discordia, anche le grandi cose si distruggono. Io auguro alla città la concordia”.

Un altro messaggio toccante: “Tutti dobbiamo guardarci con simpatia, che vuol dire ‘patire insieme’. Speriamo che a Saronno si vivano tutti i momenti, belli e difficili, insieme”.

Al termine della celebrazione, la comunità pastorale e il Comune di Saronno hanno fatto dono a don Angelo di un messale e un orologio parlante, simboli di una fede che accompagna il tempo e scandisce la preghiera. A chiudere la celebrazione prima di un momento conviviale il discorso della sindaca Ilaria Pagani che un ringraziamento ai sacerdoti per gli anni di dono di sè alla comunità.

