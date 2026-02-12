news

SARONNO – Si è concluso intorno alle 23 l’intervento dei vigili del fuoco per l’incendio divampato poco prima delle 21 nel celebre ristorante Barrio de Tango su piazza Avis.

A bruciare sono stati la cappa e la canna fumaria della cucina. I danni risultano limitati a questi due elementi, anche se il fumo, entrato nei locali, ha creato alcuni disagi e reso necessari ulteriori controlli e operazioni di aerazione. Al momento comunque il locale è stato dichiarato inagibile.

L’allarme è scattato poco prima delle 21. Il personale del ristorante ha fatto uscire immediatamente clienti e dipendenti, consentendo di mettere in sicurezza tutte le persone presenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi, che hanno domato rapidamente le fiamme evitando che l’incendio si propagasse alla struttura dell’edificio.

Durante le operazioni alcuni residenti sono usciti dalle abitazioni del palazzo, su base volontaria, per precauzione e per seguire l’evolversi della situazione.

I lampeggianti dei mezzi di soccorso, l’odore di bruciato e la chiusura della piazza disposta dalla polizia locale hanno attirato l’attenzione e la curiosità di numerosi residenti e passanti. Terminata l’emergenza, i vigili del fuoco hanno lasciato la zona e la situazione in corso Italia è tornata alla normalità.

(per le foto si ringrazia Tommaso Valarani e il nostro lettore Renato)

guarda tutte le foto 18



Saronno, incendio tra corso italia e piazza Avis: pompieri in azione

