news

SARONNO – Durante la messa di riparazione celebrata domenica 8 dicembre nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni ha espresso il dolore e l’indignazione della comunità per il furto sacrilego avvenuto due settimane fa. Nell’omelia, monsignor Marinoni ha sottolineato come il gesto non sia stato solo un’offesa materiale, ma soprattutto un attacco ai simboli della fede e alla devozione dei saronnesi.

Il prevosto ha parlato della gravità del furto delle corone e dei calici sacri, sottolineando il significato spirituale degli oggetti trafugati. “Sottrarre un calice significa sottrarre il sangue prezioso di Cristo; sottrarre una corona alla Vergine è un oltraggio alla nostra comunità,” ha dichiarato con voce commossa.

La risposta della comunità è stata ferma e solidale: un momento di preghiera collettiva e un gesto simbolico di riparazione, culminato nella donazione del calice dell’ordinazione da parte dell’ex prevosto monsignor Angelo Centemeri. “Un gesto che ci ricorda come la fede e la devozione siano più forti di ogni offesa,” ha concluso monsignor Marinoni.

Un momento di grande raccoglimento e partecipazione, che testimonia come la comunità saronnese sappia rispondere con dignità e preghiera anche ai gesti più dolorosi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti