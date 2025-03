news

SARONNO – Una lettera di commiato con tanti grazie, qualche ricordo e un pensiero “a quanto si potrà inventare, organizzare e lavorare lassù dove alla fine “non ci saranno costi”.

L’ha scritta Paolo Legnani per il funerale e oggi, lunedì 3 marzo, è stata letto quando la città di Saronno e il quartiere Prealpi si sono fermati per l’ultimo saluto al volontario della parrocchia, del gruppo Sant’Antonio e della parrocchia.

Ecco il testo integrale

“Grazie a tutti i miei cari, alla mia adorata Eni, splendida compagnia di vita. Perdonami, amore mio, se non sono riuscito a darti quello che meritavi di più.

Grazie ai miei figli, il mio orgoglio, il mio grande tesoro che ho custodito e difeso con il mio immenso amore. Grazie ai miei nipotini, alla loro mamma, ai loro papà, che ho sempre considerati come miei secondi figli. Grazie a tutti i miei amici passati e presenti, in particolare a quelli che mi sono stati vicini in questi ultimi quindici anni e che con me hanno realizzato un sogno che oggi è diventato una realtà consolidata, la rievocazione storico-religiosa e culturale di Sant’Antonio.

Avanti a tutti, amici, non mollate. Un grazie a tutti voi che avete voluto presenziare a questo mio ultimo appuntamento. Un grande abbraccio e arrivederci.

Ah, dimenticavo. È da parecchio tempo che i miei amici che mi hanno preceduto mi aspettano da lassù. Lassù è sempre una grande festa. C’è da inventare, organizzare e lavorare. Il bello è che alla fine non ci sono costi”.

