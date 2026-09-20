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SARONNO – Una prospettiva inedita per scoprire la nuova scuola primaria Rodari, entrata in funzione lunedì 14 settembre con l’inizio dell’anno scolastico. Il video realizzato con il drone consente ora di osservare dall’alto il nuovo edificio e di avere una visione complessiva del plesso e degli spazi che lo circondano.

La nuova Rodari ha accolto circa 250 bambini. La mattina del 14 settembre, alle 8.30, si era svolto il primo taglio del nastro, biancoceleste come i colori della città, alla presenza degli alunni dalla seconda alla quinta, delle famiglie, degli insegnanti, delle autorità, dei tecnici e dei rappresentanti dell’impresa che ha realizzato l’opera. Alle 9 era poi toccato ai bambini delle classi prime fare il loro ingresso.

Un’apertura particolarmente attesa anche per quanto accaduto durante l’estate. L’incendio che aveva interessato la scuola quando i lavori erano ormai vicini alla conclusione aveva infatti imposto una vera corsa contro il tempo per consentire l’avvio regolare delle lezioni. Operai e tecnici hanno lavorato durante luglio e agosto per rendere disponibili gli spazi necessari entro la prima campanella.

Quella del 14 settembre è stata comunque la consegna della scuola ai bambini e non ancora l’inaugurazione ufficiale definitiva. Per quest’ultima bisognerà attendere il completamento del recupero della palestra, danneggiata dall’incendio: in quell’occasione è prevista una nuova cerimonia, organizzata insieme a insegnanti e alunni, con il tradizionale nastro tricolore.

Intanto il video dall’alto permette di apprezzare da un punto di vista completamente diverso il risultato dell’intervento: una nuova presenza nel panorama del quartiere e, soprattutto, la nuova casa quotidiana di centinaia di bambini saronnesi.

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