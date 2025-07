SARONNO – Foglie scheletrite, rami secchi e insetti ovunque: la vigna della Cascina Paiosa, all’ingresso del Parco Lura, è stata letteralmente assediata dalla Popillia japonica.

Basta avvicinarsi per pochi istanti ai filari per rendersi conto della gravità della situazione: ogni pianta è invasa da centinaia di esemplari di questo coleottero, che si muovono tra foglie ormai completamente divorate. I danni sono visibili a occhio nudo, con vaste porzioni di vegetazione ridotte a una rete sottile di nervature secche.

Il Parco ha fatto eseguire dei trattamenti anche la settimana scorsa ma lo scempio continua: “E’ stato chiesto dall’agronomo all’impresa che segue i lavori di intervenire nuovamente e prontamente nei prossimi giorni”.

Il fenomeno non è nuovo per il Saronnese: negli ultimi giorni sono stati segnalati pesanti attacchi della Popillia japonica sia a Gerenzano che nella zona nord di Saronno, in particolare nei giardini privati e nelle aree verdi pubbliche. L’invasione estiva di questo coleottero, originario del Giappone, rappresenta ormai una minaccia costante favorita dal clima caldo e umido e dalla rapida capacità riproduttiva degli insetti.