Saronno, lancia oggetti dalla finestra in corso Italia: video
SARONNO – Momenti di apprensione questa mattina nel centralissimo corso Italia, dove attorno alle 10 sono intervenuti carabinieri, polizia locale e un’ambulanza della Croce rossa. Una pensionata, dalla finestra della propria abitazione al terzo piano di un edificio vicino a piazza Libertà, ha iniziato a lanciare in strada alcuni oggetti, fra cui bottigliette e un vaso di plastica vuoto. Fortunatamente nessuno è stato colpito.
L’episodio ha attirato molta curiosità e anche preoccupazione fra i numerosi passanti presenti nell’isola pedonale. Le forze dell’ordine hanno transennato la zona e sono quindi salite nell’appartamento, riuscendo a riportare la calma.
La donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per accertamenti. Nel giro di circa un’ora la situazione è tornata alla normalità.
Saronno, lancia oggetti dalla finestra in corso Italia: strada transennata e pensionata portata in ospedale
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(foto e video: forze dell’ordine e soccorsi sul posto)
15092026