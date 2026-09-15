news

SARONNO – Momenti di apprensione questa mattina nel centralissimo corso Italia, dove attorno alle 10 sono intervenuti carabinieri, polizia locale e un’ambulanza della Croce rossa. Una pensionata, dalla finestra della propria abitazione al terzo piano di un edificio vicino a piazza Libertà, ha iniziato a lanciare in strada alcuni oggetti, fra cui bottigliette e un vaso di plastica vuoto. Fortunatamente nessuno è stato colpito.

L’episodio ha attirato molta curiosità e anche preoccupazione fra i numerosi passanti presenti nell’isola pedonale. Le forze dell’ordine hanno transennato la zona e sono quindi salite nell’appartamento, riuscendo a riportare la calma.

La donna è stata poi accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno per accertamenti. Nel giro di circa un’ora la situazione è tornata alla normalità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto e video: forze dell’ordine e soccorsi sul posto)

15092026