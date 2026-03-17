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SARONNO – Un confronto tra giovani amministratori e rappresentanti politici sui temi più attuali. È quello che ha visto protagonista l’assessora del Comune Lucy Sasso nel podcast “MyGen”, format di Vd News e One Podcast dedicato al dialogo tra generazioni.

Il podcast, condotto dal giornalista Luca Fontò, mette attorno allo stesso tavolo ospiti con esperienze diverse per affrontare questioni politiche, sociali e culturali. In questa puntata, la saronnese Lucy Sasso, 28 anni, assessora alle politiche giovanili, digitalizzazione, pari opportunità e marketing territoriale, ha partecipato al confronto con Alessandro Verri, esponente della Lega.

Tra i temi trattati, ampio spazio è stato dedicato alla giustizia e al sistema carcerario. Sasso ha sottolineato la necessità di investire sulla prevenzione e sui servizi sociali, evidenziando come il carcere rappresenti spesso il segnale di un sistema che non funziona, soprattutto per i giovani provenienti da contesti di disagio.

Nel dibattito si è parlato anche di linguaggio e rappresentanza di genere. L’assessora ha ribadito l’importanza di utilizzare correttamente le declinazioni al femminile per le cariche pubbliche, come “assessora”, considerandolo un elemento di riconoscimento e rappresentanza.

Altro tema centrale è stato il referendum sulla giustizia. Sasso ha espresso una posizione critica, ritenendo che la riforma non affronti i problemi principali del sistema, come la lentezza dei processi e la carenza di personale.

Nel corso della puntata si è discusso anche di femminismo, libertà di espressione e politicamente corretto, oltre che di lavoro e salario minimo, con particolare attenzione alle difficoltà economiche delle nuove generazioni.

A completare il quadro, anche un passaggio sulla vita quotidiana dei giovani e sulle difficoltà legate agli spostamenti. Lucy Sasso ha raccontato la propria esperienza da pendolare, sottolineando come l’uso dei mezzi pubblici sia spesso complesso: “Io sono schiava costantemente di Trenord”, ha detto, evidenziando ritardi e disservizi che incidono sulla quotidianità di studenti e lavoratori che si muovono tra Saronno e Milano. Un tema che si collega alla necessità di investire sui trasporti per rendere più sostenibile vivere fuori dai grandi centri senza rinunciare a opportunità di studio e lavoro.

Spazio infine a temi legati alla scuola e alla laicità dello Stato, con un confronto sul ruolo dei simboli religiosi negli spazi pubblici.

Qui dove è disponibile la puntata

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