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SARONNO – “Il mondo è nelle vostre mani e sono convinto che avrete le capacità per superare le difficoltà e costruire un futuro migliore”. Con questo messaggio rivolto agli studenti il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha partecipato questa mattina, venerdì 8 maggio, alle celebrazioni per i cinquant’anni dell’Istituto Prealpi di via San Francesco.

Il teatro di piazza Prealpi si è riempito di studenti, docenti, autorità e famiglie per festeggiare il traguardo raggiunto dalla scuola paritaria saronnese, fondata nel 1975. A fare gli onori di casa il fondatore Carlo Manzoni insieme ai responsabili dell’istituto. Presenti anche la sindaca Ilaria Pagani, il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni e numerose autorità del territorio.

Nel suo intervento Fontana ha sottolineato il valore della capacità del Prealpi di anticipare i cambiamenti della società e del mondo del lavoro. “Hanno capito che il mondo stava cambiando e che accanto alla conoscenza fosse necessario sviluppare anche la conoscenza delle tecnologie e la possibilità di sperimentare direttamente ciò che si studia sui libri”, ha spiegato il governatore, definendo l’istituto “un bellissimo esempio di didattica moderna”.

Il presidente della Regione si è rivolto direttamente ai ragazzi parlando delle difficoltà del presente ma anche delle opportunità offerte dal territorio lombardo. Ha ricordato come anche in passato il Paese abbia attraversato momenti molto complessi riuscendo però a ripartire grazie alla determinazione e alla voglia di costruire il futuro. “La Lombardia è una delle regioni più importanti d’Europa e qui avrete la possibilità di realizzare i vostri progetti e i vostri sogni” ha detto agli studenti.

Durante la mattinata è intervenuto anche Carlo Manzoni, che ha ripercorso i momenti principali della storia dell’istituto nato cinquant’anni fa con l’obiettivo di proporre corsi innovativi e percorsi capaci di rispondere alle esigenze del territorio. “Abbiamo sempre cercato di essere all’avanguardia” ha ricordato il fondatore.

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