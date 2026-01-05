news

SARONNO – Un ricordo personale che diventa racconto pubblico. È stato un intervento sentito quello pronunciato dalla sindaca Ilaria Pagani alla presentazione del murales dedicato a suor Annunciata, poco prima della scopertura dell’opera al centro di aggregazione giovanile Tam Tam, nel quartiere Matteotti.

Nel suo discorso ufficiale, la prima cittadina ha richiamato l’incontro con suor Annunciata negli anni in cui ricopriva il ruolo di assessore ai Servizi sociali, sottolineando come le parole ascoltate durante la cerimonia abbiano riaperto ricordi vissuti in prima persona. “Ho conosciuto suor Annunciata quando ero assessore dei Servizi sociali”, ha spiegato, raccontando di una donna che aveva “proprio a cuore le persone” e un’attenzione costante e concreta per il quartiere Matteotti.

Un legame costruito nel lavoro quotidiano, fatto anche di telefonate improvvise e richieste pressanti. La sindaca ha ricordato con un sorriso come suor Annunciata avesse voluto subito il suo numero di telefono e come ogni chiamata fosse il segnale di un nuovo problema da affrontare. “Quando vedevo il numero di suor Annunciata mi preoccupavo” ha ammesso, spiegando però che dietro quell’insistenza c’era sempre una richiesta di aiuto per famiglie in difficoltà.

Nel suo intervento, Pagani ha rimarcato il tratto che più l’ha segnata: la determinazione con cui suor Annunciata sosteneva che aiutare fosse un dovere, non una scelta facoltativa. “Non possiamo non farlo, siamo obbligati ad aiutare questa famiglia”, ripeteva, secondo il ricordo della sindaca, facendo emergere un senso profondo di responsabilità collettiva.

Il discorso si è chiuso con un momento di forte commozione della sindaca con un ringraziamento che ha unito memoria e presente. “Questo è quello che mi porto dietro da suor Annunciata”, ha concluso la sindaca, rivolgendo un grazie alla religiosa e a tutti i presenti prima della scopertura del murales, diventato ora segno visibile di un’eredità civile e umana ancora viva nel quartiere.

