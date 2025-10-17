news

SARONNO – Un momento di profonda commozione ha unito studenti e docenti dell’Istituto Prealpi, che si sono raccolti per rendere omaggio ai carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà caduti nell’adempimento del dovere a Castel D’Azzano, nel Veronese nella giornata dei funerali di Stato.

L’iniziativa, accompagnata da un video realizzato dalla scuola, ha voluto essere un gesto di memoria e riflessione sui valori della legalità, del rispetto e del servizio al Paese.

Durante la cerimonia, la comunità scolastica ha osservato un minuto di silenzio per onorare il sacrificio di chi ogni giorno indossa l’uniforme con coraggio e dedizione.

“Oggi, come comunità scolastica, ci siamo uniti nel silenzio per onorare la memoria dei tre Carabinieri caduti – ha dichiarato il preside Franco Marano –. L’abbiamo fatto con rispetto e gratitudine verso chi serve lo Stato con senso del dovere e spirito di sacrificio.”

Nel suo intervento, Marano ha poi ricordato il ruolo educativo della scuola: “La scuola deve trasmettere ai giovani il valore della vita, delle istituzioni e della legalità. Il silenzio di oggi non è assenza di parola, ma presenza di valori.”

Anche la docente Giulia Macchi ha voluto sottolineare l’importanza del momento: “Con questo minuto di silenzio vogliamo ricordare il sacrificio dei carabinieri e trasmettere ai ragazzi il valore della memoria e del rispetto per chi serve il Paese.”

La cerimonia si è conclusa in un clima di raccoglimento e consapevolezza, confermando l’impegno dell’Istituto Prealpi a formare cittadini responsabili e attenti ai valori civici.

