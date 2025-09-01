news

SARONNO – Dal fragore di pentole e coperchi al silenzio della preghiera, fino alla proposta di un gesto concreto. Durante l’iniziativa “Rumore per Gaza”, che si è svolta domenica 31 agosto in piazza Libertà organizzata dal coordinamento Quattro passi di pace, il prevosto don Giuseppe Marinoni ha invitato la comunità saronnese a fare un passo ulteriore: organizzare una raccolta fondi per sostenere la popolazione di Gaza.

QUI IL VIDEO E LA CRONACA DELLA SERATA

Nel suo intervento, Marinoni ha ricordato la necessità di non stancarsi di credere nella pace, anche quando le cronache quotidiane sembrano dire il contrario. Dopo aver guidato un minuto di silenzio, ha lanciato la proposta di un impegno cittadino che vada oltre i simboli. “Sarebbe bello che Saronno apra il suo cuore – ha sottolineato – raccogliendo risorse da indirizzare, tramite i canali del patriarcato di Gerusalemme, per dare un aiuto concreto: dall’assistenza alle persone fragili fino alla futura ricostruzione”.

Il prevosto ha spiegato di avere già avuto contatti in passato con la parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, canale oggi interrotto a causa della guerra. Per questo motivo, la raccolta potrebbe passare dal patriarcato, realtà che opera direttamente sul territorio. Marinoni ha invitato a non rimandare l’iniziativa: “Non aspettiamo Natale, è ora di muoverci nelle prossime settimane, quando il ferro è ancora caldo”.

Un appello che ha raccolto l’attenzione e la partecipazione dei presenti, trasformando la serata non solo in un momento di testimonianza, ma anche in un primo passo verso una solidarietà tangibile.

