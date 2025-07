news

SARONNO – Cinque spettacoli, cinque atmosfere diverse, una sola grande emozione: quella vissuta sabato 5 luglio a Saronno in occasione della Notte Bianca 2025. ilSaronno ha seguito passo dopo passo la serata e oggi propone una raccolta di brevi video-assaggi che raccontano i momenti più spettacolari degli artisti protagonisti dell’evento.

A incantare il pubblico, gli Steampunk Players, musicisti su trampoli con costumi futuristi, che hanno animato corso Italia con ritmo e acrobazie.



Pura poesia visiva invece per le Bianche Presenze, farfalle luminose su trampoli accompagnate da pianoforte e violino dal vivo, capaci di creare un’atmosfera da sogno.



Grande successo anche per i Percussionisti Acrobatici, che hanno portato energia, danza e interazione nelle vie del centro.



Applausi e silenzi rapiti hanno accolto il Carillon Vivente, con una ballerina che danzava in equilibrio su un pianoforte suonato dal vivo.



A chiudere la serata, il suggestivo Gran Dama Show in piazza Libertà: una voce lirica sospesa nel cielo che ha lasciato tutti senza parole.



