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SARONNO – Un intenso temporale si è abbattuto nel pomeriggio di oggi su Saronno e sul comprensorio, provocando per alcuni minuti disagi alla circolazione e allagamenti in diverse strade cittadine.

Le prime avvisaglie del peggioramento sono arrivate attorno alle 15.30, quando dal cielo particolarmente scuro hanno iniziato a cadere grosse gocce di pioggia. Nel giro di pochi minuti la situazione è degenerata in un vero e proprio nubifragio, con precipitazioni molto intense che hanno rapidamente trasformato alcune vie in corsi d’acqua e costretto gli automobilisti a procedere con prudenza.

Subito dopo è arrivata anche la grandine. I chicchi, numerosi ma di dimensioni contenute, hanno imbiancato marciapiedi, piazze e carreggiate, creando per qualche minuto uno scenario insolito quasi invernale. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

Molti passanti sono stati colti di sorpresa dal maltempo e hanno cercato riparo sotto portici e pensiline, mentre chi si trovava all’aperto ha dovuto fare i conti con una vera e propria doccia forzata. L’ondata di maltempo è stata comunque di breve durata. Già poco dopo le 16 la pioggia aveva perso intensità e attorno alle 16.10 la situazione era tornata alla normalità, con il ritorno di ampie schiarite e persino qualche raggio di sole.