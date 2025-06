news

SARONNO – Un sopralluogo lungo e scrupoloso, con i carabinieri della compagnia cittadina, il reparto operativo, il magistrato e gli specialisti della Scientifica arrivati da Pavia. È il quadro dell’attività investigativa che si è concentrata nella villetta di via Pio XI, alla periferia di Saronno, dove questa mattina – lunedì 9 giugno – è stato trovato senza vita un uomo di 87 anni, Romolo Baldo, accoltellato.

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni vicini,. Sul posto è arrivato anche il figlio dell’anziano, visibilmente scosso, mentre i soccorritori del 118, giunti rapidamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La notizia, trapelata nel primo pomeriggio, accompagnata dall’ipotesi del delitto. Le modalità del ritrovamento e la gravità delle ferite non lascerebbero molti dubbi: si tratterebbe di un omicidio, e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sarebbe quella di una tragedia familiare.

La villetta è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari, coordinati dalla procura di Busto Arsizio, competente per il territorio di Saronno.

I vicini, ancora increduli, parlano di una persona tranquilla e riservata. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e dei familiari.

