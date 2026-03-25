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SARONNO – Scelgono un gesto politico forte: lasciare l’aula e non partecipare al voto. È questa la decisione presa compatta dalle forze di opposizione durante le dichiarazioni finali sul Piano di protezione civile.

A spiegare le ragioni è Luca Amadio, consigliere indipendente: “Non accetto di essere trattato come uno che non studia. Non si può votare al buio o sulla fiducia”. Sulla stessa linea Augusto Airoldi, che parla di una scelta di responsabilità: “L’unica posizione possibile, in scienza e coscienza, è non partecipare a un iter così pasticciato”.

Duro anche Giampietro Guaglianone di Fratelli d’Italia: “Siamo davanti all’ennesimo pasticcio. Ci chiedete un atto di fede su un giga di documenti come sull’ex Isotta Fraschini non c’è rispetto per ruolo e responsabilità dei consiglieri”. Lorenzo Azzi, Forza Italia, insiste sul metodo: “C’è stata una irrispettosa confusione istituzionale. Non si possono comprimere i diritti del consiglio”. Chiude Novella Ciceroni: “Votare senza verificare la coerenza normativa sarebbe una grave mancanza di responsabilità”.

Uno scontro politico che si traduce in una rottura evidente: opposizioni fuori dall’aula, maggioranza che approva.

QUI LA RICOSTRUZIONE DEL CONFRONTO

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