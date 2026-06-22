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SARONNO – Con il primo colpo di benna che ha strappato la tettoia dello storico ingresso, questa mattina, lunedì 22 giugno, alle 10 è iniziata la demolizione della vecchia scuola Rodari. Un momento simbolico e carico di emozione che segna l’avvio dell’ultima fase del progetto di rinnovamento del plesso scolastico, dopo la realizzazione della nuova struttura.

L’intervento procede con una demolizione “a pezzi”, smontando progressivamente l’edificio che per decenni ha accolto generazioni di studenti saronnesi. Proprio il distacco della copertura dell’ingresso principale ha rappresentato il primo gesto concreto di un’operazione destinata a cancellare completamente la vecchia sede. Ad assistere all’avvio dei lavori erano presenti la sindaca Ilaria Pagani, l’assessore Maria Cornelia Proserpio, il consigliere comunale delegato allo sport Matteo Sabatti, diversi rappresentanti del consiglio d’istituto e alcune insegnanti che hanno voluto essere presenti in un momento così significativo per la comunità scolastica.

Tra i commenti raccolti a caldo quello della sindaca Ilaria Pagani, particolarmente coinvolta anche dal punto di vista personale. Prima dell’inizio della demolizione ha voluto compiere un ultimo giro all’interno dell’edificio e scattare una fotografia ricordo davanti all’ingresso.

“Io ho già pianto”, ha confidato la prima cittadina, ricordando il legame che la unisce alla scuola Rodari, dove negli anni è stata anche rappresentante d’istituto dei genitori.

Per molti dei presenti la demolizione non rappresenta soltanto un passaggio tecnico del cantiere, ma la chiusura di un capitolo importante della storia educativa cittadina. Al posto della vecchia struttura resta ora il futuro della nuova scuola, già realizzata e pronta a raccogliere l’eredità di un edificio che per decenni è stato punto di riferimento per alunni, insegnanti e famiglie.

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Scuola Rodari, via alla demolizione: il primo ad essere demolito lo storico ingresso

22062026