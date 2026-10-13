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SARONNO – Un posto auto riservato ai disabili, ma impossibile da utilizzare perché proprio davanti c’è un albero, circondato da un’aiuola in cemento. È la curiosa situazione che si presenta nel parcheggio pubblico di via Ungaretti, alla periferia di Saronno, nei pressi dei campi di baseball e softball e del minigolf. Lo stallo inaccessibile è soltanto uno dei problemi di un’area gratuita da circa 80 posti, molto frequentata soprattutto la sera e durante gli eventi sportivi.

Le strisce sull’asfalto sono ormai quasi cancellate, la segnaletica verticale risulta confusa e non mancano buche e avvallamenti. Anche l’illuminazione pubblica appare insufficiente.

Da tempo il parcheggio avrebbe bisogno di una sistemazione complessiva, che potrebbe comprendere anche una migliore segnalazione dell’accesso alternativo dal controviale della Saronno-Monza. Intanto rimane il caso dello stallo per disabili: un posto auto che, almeno per il momento, può essere raggiunto soltanto a piedi, e quindi che appare completamente inutilizzabile per chiunque.

12102026