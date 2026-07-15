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SARONNO – Il maltempo annunciato non è arrivato e, come previsto dal programma del Comune, nella serata di mercoledì 15 luglio sono partiti i lavori di asfaltatura all’incrocio tra via Marconi e via Manzoni. Poco dopo le 20,30 un nutrito gruppo di operai, affiancato da diversi mezzi d’opera, ha iniziato ad allestire il cantiere con il posizionamento della segnaletica temporanea e l’organizzazione della viabilità.

Prima dell’avvio delle operazioni è stato effettuato un sopralluogo dall’assessore ai Lavori pubblici Mauro Lattuada, che ha verificato l’allestimento del cantiere insieme ai tecnici. Subito dopo sono entrati in azione gli addetti, mentre i movieri hanno regolato il traffico per consentire il passaggio dei veicoli in sicurezza durante le prime fasi dell’intervento.

L’intervento rappresenta il primo passo del programma di manutenzione straordinaria annunciato dall’Amministrazione comunale. I lavori interesseranno infatti via Marconi, nel tratto compreso tra via Cesati e via Manzoni, e via Visconti, tra via Marconi e via Roma.

Per limitare i disagi alla circolazione, tutte le lavorazioni saranno eseguite in orario notturno, indicativamente dalle 21 alle 6, fino a giovedì 24 luglio. La scelta degli interventi nelle ore serali è stata adottata per ridurre l’impatto sul traffico in una delle zone più trafficate della città.

L’obiettivo del cantiere è rinnovare il manto stradale, migliorando la sicurezza e il comfort di marcia per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Durante i lavori potranno essere introdotte modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, con percorsi regolati dalla segnaletica provvisoria e dal personale presente sul posto.

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