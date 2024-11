news

SARONNO – La neo presidente Marta Gilli è riuscita a gestire bene la situazione con un colpo al cerchio “stigmatizzando la scelta dell’opposizione di uscire a dibattito in corso” e uno alla botte respingendo senza se e senza ma il tentativo di bloccare il rientro dei consiglieri o quello di considerare “in congedo” il consigliere De Marco.

Insomma l’approvazione della variazione di bilancio, soprattutto per la parte iniziale con il punto rinviato, ritirato e poi discusso, è stato si un pasticciaccio a tratti surreale come il rientro del consigliere comunale Francesco Licata giusto per alzare la mano ed uscire ma la maggioranza del sindaco Augusto Airoldi è riuscita a portare a casa l’approvazione e a guadagnarsi la possibilità di arrivare fino all’approvazione del bilancio consolidato e previsionale che dovrà arrivare entro fine anno.

