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SARONNO – “Sarà sempre più la casa di tutti”. Con queste parole il presidente del teatro Marco Luchetti ha aperto la presentazione del concorso lirico internazionale Giuditta Pasta, alla sua prima uscita pubblica nel nuovo ruolo.

Nel suo intervento ha richiamato il legame con la città: “Saronno ha avuto la fortuna di dare i Natali a Giuditta Pasta… non è solo memoria, ma anche una figura che può accompagnare i giovani cantanti e dare una visione sul futuro della città”. Un passaggio che evidenzia come il concorso rappresenti non solo un omaggio alla tradizione, ma anche uno strumento per valorizzare il presente e costruire nuove opportunità.

La quinta edizione del concorso internazionale di canto lirico si terrà da lunedì 5 maggio a venerdì 9 maggio, con iscrizioni aperte fino a sabato 2 maggio. Le selezioni si svolgeranno al teatro Giuditta Pasta e culmineranno nella finale in forma di gala lirico accompagnato da orchestra.

Marco Luchetti ha sottolineato la crescita dell’iniziativa: “Negli anni si è imposto nel panorama anche internazionale” e oggi rappresenta un punto di riferimento per giovani artisti. “I concorsi sono occasioni di crescita, momenti in cui ci si incontra, ci si mette in discussione e si impara”.

Il concorso mette in palio un montepremi complessivo di 11.000 euro, con 6.000 euro al vincitore, 2.000 al secondo classificato e 1.000 al terzo, oltre a premi speciali dedicati a Giuditta Pasta e alla città di Saronno e un riconoscimento del pubblico. Sono previste anche opportunità professionali con inserimenti in concerti e produzioni.

In chiusura, il presidente ha ribadito l’impegno del teatro: “Per noi è una grande opportunità e continueremo a sostenerla e a lavorarci”, ringraziando il maestro Maurizio Moretta e il Comune per il sostegno al progetto.

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