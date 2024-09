news

SARONNO – Tutto è iniziato con alcune segnalazioni dei residenti della zona insospettiti dall’intenso viavai di uomini da un centro benessere alla periferia cittadina. Da lì sono partite le indagini degli uomini della compagnia della Guardia di Finanza di Saronno che hanno portato all’arresto di una coppia, finita nei guai in passato per i medesimi risultati sempre a Saronno, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Nel corso dell’indagine anche una perquisizione del centro estetico dove i finanzieri hanno trovato clienti e ragazze nudi su un futon. Anche le loro testimonianze, come i riscontri fotografici e ambientali, hanno confermato le pratiche sessuali proposte nel centro benessere tra il web.

Nella struttura sono state trovate diversi elementi che hanno confermato le pratiche sessuali dai preservativi alle password per accedere ai siti web di adescamento fino ai dettagliati appuntamenti presi per le ragazze. Oltre ad arrestare i due responsabili della gestione dello sfruttamento sono stati sequestrati anche i proventi dell’attività.

QUI L’ARTICOLO COMPLETO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti