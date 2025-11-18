news

SARONNO – Per una volta è stato davanti alla telecamera. In un’intervista del 2023 Piero da Saronno, al secolo Piergiuseppe Vellini, scomparso domenica sera all’età di 86 anni, aveva raccontato con semplicità la nascita della sua web tv con cui ha documentato la città e la sua comunità in oltre 14 mila video.

Tra gli aneddoti che amava ricordare c’era quello del Santuario: tre pomeriggi interi, chiusi tra le 13,30 e le 15, per riprendere ogni dettaglio degli affreschi, salendo sui punti più scomodi per portare davanti agli occhi dei saronnesi scorci spesso invisibili anche ai frequentatori abituali. Un lavoro accompagnato dalle musiche del duo Zampetti, rimasto uno dei suoi ricordi preferiti degli esordi.

In quell’intervista aveva spiegato anche l’idea che guidava ogni suo progetto: “Noi facciamo vedere Saronno per far vivere e ricordale le sue parti migliori”. Una missione che per lui significava ascoltare gli anziani, raccogliere memorie, salvare storie prima che potessero svanire. Da qui era nata anche la Cineteca saronnese, frutto della paziente ricerca di vecchie pellicole e filmati privati.

Accanto alle radici e alla memoria, però, Piero aveva dedicato un’attenzione speciale anche allo sport. Seguiva squadre grandi e piccole, dal calcio al basket fino alle discipline meno conosciute, spesso raccontate da lui molto prima che trovassero spazio altrove. Riprendeva allenamenti, partite, tornei e manifestazioni, convinto che la vitalità sportiva fosse una delle anime più autentiche della città. Con quella presenza discreta ma costante, ha contribuito a costruire un archivio unico, diventato punto di riferimento per intere generazioni di appassionati.

