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SARONNO – Il progetto annunciato nei mesi scorsi è entrato nella sua fase più spettacolare. Da questa mattina Andrea Ravo Mattoni è al lavoro in piazza Ugo La Malfa, nel centro di Saronno, dove sta realizzando il grande murale ispirato al Legnanino destinato a cambiare completamente l’aspetto di una delle pareti che si affacciano sulla piazza.

Un intervento di notevoli dimensioni che non passa inosservato e che consentirà ai saronnesi, giorno dopo giorno, di seguire direttamente il lavoro dell’artista e la progressiva comparsa dell’opera. Il soggetto scelto è infatti lo sposalizio tra Bacco e Arianna, ripreso da un particolare dei teleri di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, conservati nella sala studio della biblioteca civica di Saronno. Il murale viene realizzato su una parete privata messa a disposizione dal condominio e punta dunque a portare letteralmente fuori dagli spazi tradizionalmente dedicati alla cultura un’opera legata al patrimonio artistico cittadino.

A firmarlo è Andrea Ravo Mattoni, artista varesino di fama internazionale conosciuto proprio per i suoi grandi interventi di arte urbana e per la riproposizione, attraverso la tecnica della street art, di opere della tradizione pittorica.

L’intervento era stato approvato dalla giunta comunale la scorsa primavera e rientra nel progetto “Varese Cultura 2030”, promosso dalla Provincia di Varese e sostenuto da finanziamenti destinati alla valorizzazione culturale. Il costo previsto era stato quantificato in circa 30 mila euro, dei quali 20 mila coperti dal progetto e la restante parte a carico del Comune.

Il progetto ha anche l’obiettivo di contribuire alla riqualificazione e alla valorizzazione di piazza La Malfa, spazio centrale ma sino ad oggi rimasto piuttosto defilato rispetto ai principali percorsi cittadini. Proprio nelle scorse settimane l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio aveva anticipato l’imminente arrivo di Ravo, ricordando anche l’intenzione di proseguire il percorso di riscoperta del Legnanino avviato a Saronno. Adesso la fase delle anticipazioni è terminata: Ravo è arrivato in città e il grande muro di piazza La Malfa ha iniziato concretamente a trasformarsi.

28092026