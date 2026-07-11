Saronno, Reverie il gran finale: il programma di stasera sabato 11 e… il video della seconda serata
SARONNO – Ultima giornata oggi, sabato 11 luglio, per Rêverie, il festival delle arti performative che da giovedì anima il centro cittadino con spettacoli gratuiti di teatro, circo contemporaneo, musica e performance. Il programma propone appuntamenti distribuiti tra piazza Indipendenza, piazza De Gasperi, piazza Libertà, piazza Avis e Villa Gianetti.
Si parte alle 18 in piazza Indipendenza con “Il sogno” della compagnia Eros Gambe in Spalla, spettacolo che sarà replicato alle 19.30. In caso di maltempo la nuova sede sarà comunicata dagli organizzatori.
Alle 18.30 in piazza De Gasperi è in programma “Wonderland” di El Goma, con replica alle 20.30. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella palestra dell’Istituto Aldo Moro, in viale Santuario 15.
Alle 18.45 si torna in piazza Indipendenza con “Rosso a spasso” del Teatro del Cacao, che sarà proposto anche alle 20.45. Se dovesse piovere, l’evento sarà trasferito in Sala Nevera.
La serata prosegue alle 21 con due appuntamenti in contemporanea. A Villa Gianetti, all’interno della rassegna Estate Divina, saliranno sul palco Big Mario + Band. Nello stesso orario, in piazza Libertà, spazio allo spettacolo “Let’s Twist Again” dei Black Blues Brothers, con replica alle 22.30. In caso di maltempo l’esibizione si sposterà nella palestra dell’Istituto Ignoto Militi, in via Marconi 16.
A chiudere il festival sarà alle 22 il concerto “Taiko” di Sanbiki no Taikouchi, dedicato ai grandi tamburi giapponesi, in piazza Avis.
Con gli appuntamenti di questa sera si conclude la prima edizione di Rêverie, manifestazione promossa dal Comune di Saronno che per tre giorni ha portato spettacoli e performance in diversi spazi del centro storico, tutti a ingresso libero.
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