SARONNO – Tamburi, maracas, fischietti, sirene, coperchi sbattuti tra loro o con mestoli. Così Saronno ha risposto all’appello “Disertiamo il silenzio”, partecipando in massa all’iniziativa nazionale in solidarietà con la popolazione di Gaza.

I primi suoni sono iniziati un quarto d’ora prima delle 22 e il rumore è continuato ben oltre il rintocco delle campane, che hanno risuonato in tutta la città su disposizione del prevosto. Una piazza Libertà coinvolta e determinata, dove cittadini, famiglie, associazioni e rappresentanti delle istituzioni hanno fatto sentire la propria voce in nome della pace e della giustizia.

A rappresentare l’amministrazione comunale c’erano la sindaca Ilaria Pagani, il vice sindaco Mattia Cattaneo e gli assessori Cornelia Proserpio, Lucy Saronno e Matteo Fabri, insieme ai consiglieri comunali Mauro Rotondi, Luca Amadio, Massimiliano D’Urso e Augusto Airoldi, Francesca Rufini e Silvio Cantoni.

Terminata la fase “rumorosa”, la serata è proseguita con canti e cori intonati dai partecipanti, tra cui un forte e chiaro “Palestina libera”. A seguire, ha preso la parola monsignor Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, che si è rivolto ai presenti con parole intense:

“Questa sera i ragazzi porteranno con sé un ricordo indelebile. Abbiamo gridato insieme ‘basta alla guerra, basta al genocidio’. Ora serve più coraggio, soprattutto dall’Europa, che non può più restare ferma di fronte a questa tragedia”.

L’iniziativa che ha avuto un ottimo riscontro che prende spunto anche dalla campagna nazionale “L’ultimo giorno di Gaza”, punta a rompere il silenzio della politica e dell’informazione su quanto sta accadendo alla popolazione palestinese, denunciando l’uso della fame come arma di sterminio e chiedendo una presa di posizione chiara anche da parte del governo italiano.

